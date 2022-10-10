بسبب خطأ إملائي.. وفاة طالبة مصرية على يد معلمها

نقلت وسائل اعلام مصرية، اليوم الاثنين، ان طالبة مصرية توفيت على يد معلمها بسبب خطأ إملائي.

وذكرت الوسائل ان “مدينة السنبلاوين المصرية شهدت حادثة مأساوية، حيث لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة مساء الأحد، بعدما ضربها معلمها بعصا خشبية على رأسها بسبب خطأ في الإملاء”.

وأضافت: “في التفاصيل، توفيت الطالبة بسملة أسامة علي محمد، والبالغ عمرها 9 سنوات، في العناية المركزة ب‍مستشفى الطوارئ الجامعي ب‍المنصورة شمال مصر متأثرة بإصابتها بنزيف في المخ جراء تعرضها للضرب”.

وأوضحت الوسائل: “فقد ضرب المعلم الطفلة وهي بالمرحلة الابتدائية بمدرسة طرانيس العرب، بعد أن طلب منها كتابة بعض الكلمات على السبورة، ولكنها أخطأت في الكتابة، إثر ذلك قام بمعاقبتها عن طريق ضربها بعصا على رأسها، ما أدى إلى إصابتها بنزيف وارتجاج، وتم نقلها للمستشفى، وظلت بها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة”.

وأشارت: “من جهته، اتهم والد الطفلة المعلم بقتل ابنته”، مضيفاً أن “ابنته وعند عودتها إلى المنزل سقطت مغشيا عليها ونقلت إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، وتبين دخولها في غيبوبة إثر إصابتها بنزيف حاد في المخ، بدورها ألقت مباحث السنبلاوين القبض على المعلم، الذي قال إنه لم يقصد إصابة الطفلة”.

وقرر محافظ الدقهلية أيمن مختار “توقيف المعلم عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالته إلى التحقيق الفوري واستبعاد مدير المدرسة لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعدم إبلاغ الجهات المسؤولة”.