قائد أوغندي يعرض الزواج على رئيسة وزراء ايطاليا مقابل 100 بقرة (صورة)

عرض قائد القوات البرية الأوغندية الجنرال موهوزي كايبينر ونجل الرئيس الحالي الزواج على رئيسة وزراء إيطاليا المقبلة جورجيا ميلوني بمهر قدره 100 بقرة من أفضل الأنواع.

وكتب القائد العسكري الأوغندي عرضه للزواج في عدة تغريدات على تويتر، قائلاً في إحدى التغريدات: “لقد عينت صديقي السفير الإيطالي لدى أوغندا سعادة السفير ماسي ماتسانتي وسيطا للزواج.. سوف يتفاوض في مهر العروس”.

I would give her 100 Nkore cows immediately! For being fearless and true!! pic.twitter.com/i2DuR8RioC

— Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 2, 2022