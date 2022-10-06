أكتوبر 07, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

قائد أوغندي يعرض الزواج على رئيسة وزراء ايطاليا مقابل 100 بقرة (صورة)

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فى :منوعات
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قائد أوغندي يعرض الزواج على رئيسة وزراء ايطاليا مقابل 100 بقرة (صورة)

عرض قائد القوات البرية الأوغندية الجنرال موهوزي كايبينر ونجل الرئيس الحالي الزواج على رئيسة وزراء إيطاليا المقبلة جورجيا ميلوني بمهر قدره 100 بقرة من أفضل الأنواع.
وكتب القائد العسكري الأوغندي عرضه للزواج في عدة تغريدات على تويتر، قائلاً في إحدى التغريدات: “لقد عينت صديقي السفير الإيطالي لدى أوغندا سعادة السفير ماسي ماتسانتي وسيطا للزواج.. سوف يتفاوض في مهر العروس”.

 

وهدد في تغريدة لاحقة بغزو إيطاليا من أجل محو الإهانة التي ستلحق به إذا رفض العرض لكنه حذفها لاحقاً لتجنب أي صدام دبلوماسي، فيما أبقى على تغريدات عرض الزواج في انتظار الرد.

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