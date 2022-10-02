أكتوبر 03, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات

أكل المحار فصدم بكنز.. لؤلؤة تنعش رحلة رجل أميركي

التاريخ:
فى :منوعات
اترك تعليق
0 مشاهدات

أكل المحار فصدم بكنز.. لؤلؤة تنعش رحلة رجل أميركي

فوجئ رجل أميركي من ولاية بنسلفانيا يقضي عطلته مع عائلته في منتجع شاطئ ديلاوير، عندما عثر على لؤلؤة أرجوانية نادرة استقرت داخل أحد قطع المحار الذي كان يأكله، وتبلغ قيمتها 4000 دولار.

كان سكوت أوفرلاند يتناول الطعام في مطعم “سالت إير”، بولاية ديل، وكان على وشك الانتهاء من وجبته عندما عثر على اللؤلؤة الثمينة.

ونقلت قناة “فوكس فايف نيوز”، عن سكوت قوله “بينما كنت أمضغ المحار، شعرت بشيء قاسي ومقرمش”.

وأضاف: “في البداية، اعتقدت أنها قطعة حلوى”، لونها لامع، شبه الأرجواني”.
وأكمل قائلا: “كانت اللؤلؤة مستديرة تماما وتتناسب تماما مع الصدفة”.

ولمعرفة المزيد عن كنزه، اعتمد على خبراء لتقدير قيمتها، التي بلغت حوالي 4071 دولارا.

وقال سكوت: “ذهبنا في إجازة، ولم نتوقع أن نعود بشيء من هذا القبيل”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi