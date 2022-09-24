بعد أكثر من 40 عامًا.. “مانجا” تُعلن عودة غريندايزر من جديد

تستعد شركة “مانجا” السعودية لإطلاق حلقات جديدة من مسلسل الرسوم المتحركة الياباني الشهير غريندايزر والذي توقف إنتاجه قبل 40 عاما.

ومسلسل غريندايزر انطلق لأول مرة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1975 وتم إنتاج 74 حلقة منه، وعرض في القنوات العربية مطلع الثمانينيات ولاقى نجاحاً هائلاً.

غريندايزر.. من هي الشركة السعودية المنتجة؟

شركة مانجا للإنتاج هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) وتختص في صناعة المحتوى الإبداعي من خلال إنتاج الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والقصص المصورة ذات الرسالة الهادفة والجودة والاحترافية والتي تستهدف مختلف شرائح المجتمع محلياً وعالمياً.

وتسعى الشركة لإطلاق عدد من مشاريع الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو التي توصل الرسالة السعودية إلى الجمهور العالمي في أعمال احترافية متميزة.

وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني، إنها تسعى إلى إيصال محتوى إبداعي جذاب هادف يسهم في بناء أجيال مبدعة وطموحة من خلال نشر القيم والأخلاقيات الإيجابية. وأن تكون شركة قائدة إقليمياً ورائدة عالمياً في إنتاج المحتوى الإبداعي الهادف.

كما تسعى شركة مانجا إلى إنتاج أفلام ومسلسلات رسوم متحركة ذات طبيعة إبداعية وبشكل احترافي منافس عالمياً.

حلقات غريندايزر الجديدة

وتعمل الشركة حالياً على التجهيز لإطلاق عدد من مشاريع أفلام الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد بالشراكة مع أكبر الاستوديوهات العالمية في هذا المجال والتي من المتوقع عرضها في محطات التلفاز وصالات سينما عالمية خلال السنوات القادمة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت شركة مانجا عن إطلاق مشروع غريندايزر تحت مسمى PROJECT G مع عدد من الشركاء اليابانيين العالميين مثل شركة دايناميك بلاننج المالكة للحقوق.

وكشفت مانجا أنه ستتاح الفرصة للجمهور والمواهب العربية والعالمية للمساهمة في هذه الشراكة، حيث ستطلق مسابقة عالمية لتصميم مركبة آلية مستوحاة من المركبات الفضائية المعادية المعروفة بـ “اليوفو” من عالم غريندايزر مع إمكانية استخدامها في المشروع الجديد، ما يجعلها تجربة فريدة على مستوى الإنتاج الياباني.

ويعتبر الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، أن الشراكة في مشروع ” غريندايزر” الجديد تعد نقلة نوعية في مجال الأعمال الخاصة بالرسوم المتحركة.