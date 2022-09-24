وفاة فنان سوري مشهور

نعت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم السبت، الفنان القدير ذياب مشهور، عن عمر يناهز 76 عاما.

وقالت النقابة في بيان على موقعها الرسمي، انها “تنعى الفنان القدير ذياب مشهور، عن عمر يناهز 76 عاما”.

وكان الفنان السوري “ذياب مشهور” قد تعرض للإصابة بجلطة دماغية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المشفى، في شباط الماضي.

وتميز بالغناء الفراتي الاصيل وقدم اغاني كثيرة واشتهر على مستوى الوطن العربي واشترك في عدد من الاعمال التلفزيونية السورية، منها مع دريد لحام (غوار) وناجي جبر (أبو عنتر) في اعمال فلكلورية سورية قديمة.

كما عرف بلقب المطرب الفراتي. بدأ مسيرته الفينة في العام 1958، حيث بدأ مسيرته الفينة في شرق سوريا بمنطقة دير الزور -(موحسن)، وقد تعلم على يد الموسيقي الكفيف يوسف جاسم. وشارك في العديد من الحفلات الاجتماعية والرسمية منذ العام 1969.