يُكرم نادلة بـ 3 آلاف دولار ثم يلجأ للقضاء لاسترجاعها!

حظيت قصة “كرم” زبون في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي قبل عدة أسابيع، إذ نال إشادة واسعة بعدما أعطى لنادلة إكرامية بقيمة 3000 دولار على فاتورة لا تتجاوز 13 دولار.

وقالت النادلة المحظوظة آنذاك ماريانا لامبرت إنها لا تصدق حظها لأن تصرف الزبون الكريم يعني لها الكثير، وأثر عليها بشكل كبير، وأضافت :”لا أستطيع تصديق الأمر، مازلت في حالة صدمة”، حسب ما أورده موقع “يونيلاد”.

ويبدو أن “صدمة” النادلة ستستمر لكن هذه المرة في الاتجاه المعاكس. فقد أوضحت مجلة “فوكوس” الألمانية أن الزبون “الكريم” يريد استرجاع إكرامية 3000 دولار التي منحها للنادلة قبل أسابيع. وأضاف الموقع الألماني أن المقهى الذي تعمل فيه النادلة رفض إعادة الإكرامية السخية وقرر التوجه للقضاء.

وأشار موقع صحيفة “ميرور” البريطانية أن معركة قانونية بدأت الآن بين الزبون والمقهى، وأضاف أن المشاكل بدأت الشهر الماضي عندما تلقى المقهى رسالة عبر البريد الإلكتروني يطالب فيها الزبون باستعادة إكراميته التي أعطاها للنادلة، وأردف أن المقهى تبادل الرسائل مع الزبون في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك على أمل التوصل إلى حل. بيد أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وعبر زاكاري جاكوبسون، مدير مقهى “ألفريدو”، الذي تعمل فيه النادلة عن خيبة أمله الكبيرة بشأن الطريقة التي تحولت بها هذه القضية. وقال “اعتقدنا أن شخصا ما كان يحاول فعل شيء جيد”، وأضاف أنه قرر عدم الرد على رسائل الزبون.

وأنهى مدير المقهى كلامه بالقول: “للأسف علينا رفع شكوى لأننا ببساطة لم نعد نملك أي أموال”، حسب ما نقله موقع مجلة “فوكوس” الألمانية.