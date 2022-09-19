الرقم خيالي! هذا هو المبلغ الذي يتقاضاه “خابي” من كل مقطع على تيك توك

بذكاء فطري وإدراك اجتماعي يجسدهما بحركات عفوية، تمكن التيكتوكر خابي لام من النفاذ لقلوب الناس من كل الأجناس، من دون الحاجة لتعبير لغوي، فانطباعاته الجسدية العفوية تفوق كل معاني اللغات، ما أهله لأن يصبح الأكثر متابعة على تيك توك في العالم.

وكشف خابي لام ، أنه يجني ما يقارب 750 ألف دولار من كل مقطع مصور ينشره، ما يجعله يحقق 10 ملايين دولار في عام 2022، ويعد لام، 22 عاماً، الأكثر متابعة على تيك توك، متفوقاً على الأمريكيّة تشارلي داميليو، جامعاً حوالي 149.5 مليون متابع، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

وبدأت قصة نجاح خابي لام مطلع العام 2020 عندما فقد عمله فى أحد المصانع بسبب جائحة كورونا والذي كان مصدر رزقه الوحيد لينضم إلى التطبيق في 2020 حيث تزايدت أعداد متابعيه بسرعة شديدة.

وقد جرى إخطاره بالموافقة على حصوله على جنسيته الجديدة من قبل وزارة الداخلية الإيطالية في 8 حزيران/يونيو الماضي.

وقال خابي لام، المعروف بـ “ملك التيك توك”، والذي احتفظ بجواز سفره السنغالي، للصحفيين إنه يشعر “بالفخر الشديد” بالجنسية، ويشعر “بمسؤولية كبيرة عن القسم الذي أداه أمام القاضي”.