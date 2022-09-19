(بالصورة) أول ظهور لعادل إمام بعد شائعة اصابته بالزهايمر

نشر الفنان المصري عمر متولي ابن الفنان الراحل مصطفى متولي وابن شقيقة الفنان عادل إمام صورة تجمع بينه وبين “الزعيم”، في أول ظهور له بعد تداول أنباء عن إصابته بالزهايمر.

وكان الإعلامي المصري محمد الباز أعلن عن إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر، مؤكدا عدم عودته للتمثيل مرة أخرى.

ونشر الفنان الشاب الصورة التي ظهر فيها برفقة خاله الفنان عادل إمام عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وعلق عليها قائلا: “ربنا يخليك لينا”.

ورغم أن الصورة يرجح بأنها معدلة بوساطة “الفوتوشوب”، لإبداء الفنان المصري بملامح أصغر، إلا أنها لقت رواجا كبيرا بعد دقائق من نشرها.