سبتمبر 17, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

نجاة سائق بأعجوبة بعد انشطار شاحنته الى نصفين (فيديو)

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فى :منوعات
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نجاة سائق بأعجوبة بعد انشطار شاحنته الى نصفين (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر سائقا يعبر بشاحنته أحد المنعطفات الخطرة، بينما كانت شاحنته تنوء بحمولة ثقيلة جداً، ما أدى إلى انقلابها وانشطارها إلى نصفين.
وكادت الشاحنة تدهس أحد الأشخاص المارين في الشارع الترابي، بينما ظهر السائق من بين الركام وهو يسير على قدميه، فيما بدا وكأنه يلحق بما تبقى من شاحنته التي تابعت السير بالهيكل السفلي فقط.

 

ولم يشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مكان وزمان التقاط مقطع الفيديو، ولكن يبدو أنه التقط في إحدى الدول الآسيوية.

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