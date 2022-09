شمبانزي يرفض العودة لحديقة الحيوانات إلا بعد حصوله على مغريات (فيديو)

رأى عدد من سكان خاركيف، قردا من فصيلة الشمبانزي وهو يمشي بكلّ أريحية قرب ساحة الحرية بالمدينة التي تبعد بمسافة قريبة عن حديقة حيوانات خاركيف.

ووفقًا لتقارير إخبارية محلية، فقد قام الحيوان المعروف باسم تشيشي بفك بوابة السياج الواقي وفتح الأقفال بسهولة، وذهب في نزهة عبر أرجاء المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو صوّرها شهود عيان أن إحدى موظفات حديقة الحيوانات اقتربت من الشمبانزي وبمجرد أن نادته، شوهد وهو يركض نحو ذراعيها المفتوحتين.

ثم شوهدت الموظفة في وقت لاحق وهي جالسة بجانب الشمبانزي، ويبدو أنها كانت تتجاذب أطراف الحديث معه، وعلى ما يبدو، فقد عُرض على القرد تشيتشي بعض المكافآت للعودة إلى “بيته” لكن ما أقنع الشمبانزي بالعودة إلى القفص كان سترة المطر الصفراء المفضلة لديه، وقد تأثر البعض لمشهد العناق بين موظفة الحديقة الحيوان.

#Ukraine In Kharkiv, a chimpanzee escaped from a zoo. It was walking around the city while zoo employees tried to convince it to return. Suddenly it started to rain, and the ape ran to a zoo employee for a jacket and then agreed to return to the zoo. pic.twitter.com/4AGiAHw1wf

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 6, 2022