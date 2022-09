اضطررنا إلى إعادة مشهد القبلة 80 مرة.. جورج كلوني يكشف كواليس فيلمه الجديد مع جوليا روبرتس

كشف الممثل العالمي جورج كلوني عن كواليس شيقة من تصوير فيلمه الرومانسي والكوميدي الجديد “Ticket to Paradise” مع النجمة جوليا روبرتس.

وقال كلوني في مقابلة مع صحيفة “النيويورك تايمز” إن مشهد تقبيل روبرتس استغرق أكثر من ستة أشهر”. وتابع: “أخبرت زوجتي أننا أعدنا مشهد القبلة 80 مرة وتفاجأت بشدة”.

وقالت روبرتس: “استغرق المشهد 79 لقطة من الضحك ولنضم اللقطة الأخيرة القبلة. وأضاف كلوني: “حسناً، كان علينا أن نقوم بها بالشكل الصحيح”.

وعن الفيلم، قال كلوني أنه لم يشارك في فيلم كوميدي ورومانسي منذ سنوات، ولم يتألق في هذا النوع من الأفلام مثل جوليا. ولكنه عندما علم بمشاركتها في الفيلم تحمس لأنه رجح أن يكون العمل ممتعاً.

وشرحت جوليا أن مشاركتها في الفيلم إلى جانب كلوني كانت منطقية للغاية بسبب الانسجام الكبير بينهما على الشاشة.

وأردفت: “تجمعني بكلوني صداقة يعرف بها معظم الناس، علاقتنا تشبه علاقة زوجين طليقين ونصف أميركا تعتقد أننا فعلاً كذلك. لذلك تنطبق القصة علينا بشكل مثالي”.

والفيلم من إخراج أول باركر، مخرج فيلم Mamma Mia! Here We Go Again وتأليف دانيال بيبسكي. ويشارك فيه بيلي لورد، وكايتلين ديفر، ولوكاس برافو. والمقرر عرضه بدور السينما في تاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتتمحور أحداثه حول زوجين مطلّقين يسافران إلى “بالي” في محاولة لمنع ابنتهما من الزواج.

يشار إلى أن تصوير الفيلم واجه صعوبات عدة، فقد توقف لعدة شهور بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا التي فرضتها أوستراليا حيث تم تصوير غالبية المشاهد.