فارس كرم برد صادم على ميريام فارس: كنتِ تركضين لتتصوري معي آخر الليل والباقي تعرفيه

ردّ الفنان اللبناني ​فارس كرم​ على حديث الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ عن الحفل الذي جمعهما، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وقال فارس كرم في تغريدة على “تويتر”: “بحب ذكرِك ايام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح، صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا..”

وكانت ميريام فارس قد ردت على تصريحاته ووصفها بـ”النفسية المحمضة”، بعد أزمة صورتهما لبوستر حفلهما المشترك.

وفي لقاء مع برنامج “ذا انسايدر بالعربي” قالت ميريام: “أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب”.

وتابعت :”لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتمونهم عليّ؟ ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلاً من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى”.