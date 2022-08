فيديو: صراع دام بين حوتين في متنزه.. ومنظمة تدعو للتحقيق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا تم التقاطه داخل متنزه مائي في أميركا، ‏يرصد حوتا قاتلا يهاجم آخر بعنف.‏

ووقعت الحادثة في 5 أغسطس، بمتنزه “سي وورلد”، ما دفع منظمة “بيتا” (منظمة الأشخاص الذين يطالبون بمعاملة مساوية للحيوانات) لتقديم شكوى إلى وزارة الزراعة الأميركية.

Video: PETA has filed a complaint with the USDA following eyewitness footage at SeaWorld showing a violent orca attack. pic.twitter.com/W08PvAhjOS

— Joshua Zitser (@mrjoshz) August 19, 2022