(شاهد) سقوط طائرة في عسير السعودية والسلطات تكشف ملابسات الفيديو المنتشر

كشف مكتب تحقيقات الطيران في السعودية ملابسات حادث سقوط الطائرة HZ-SAL التابعة لنادي الطيران بالحريضة في منطقة عسير، بعد تداول مقطع يوثق الحادثة على نطاق واسع.

وفي بيان على صفحة المكتب بموقع “تويتر”، أوضح المكتب أن الحادث وقع، الجمعة، في تمام الساعة 15:38 حسب التوقيت العالمي بجانب مهبط الطائرات التابع لنادي الطيران بالحريضه، قرابة 30 مترا داخل البحر.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدة مقاطع فيديو ترصد حادثة سقوط الطائرة التي انحرفت فجأة ثم سقطت في البحر.

ووفقا لبيان مكتب تحقيقات الطيران، فقد تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقه من قبل حرس الحدود السعودي وتم نقلهم إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، كما تم إخراج الطائرة من البحر بعد تعرضها لأضرار جسيمة.

وأكد المكتب في بيانه مباشرته على الفور إجراءات التحقيق للكشف عن ملابسات وظروف الحادث، وفقا لما نقله موقع صحيفة “عكاظ” السعودية.