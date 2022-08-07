أغسطس 07, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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لهذا السبب.. اماراتي يحرق سيارته الفاخرة ويثير جدلا على “تويتر”! (فيديو)

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فى :منوعات
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لهذا السبب.. اماراتي يحرق سيارته الفاخرة ويثير جدلا على “تويتر”! (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر قيام رجل خليجي بإحراق سيارته في الصحراء.


وقال الرجل الذي يحمل الجنسية الإماراتية، إن إشعاله النار في سيارته جرى بسبب موقف حصل له قبل يوم.

حيث التقى مالك السيارة برجل سأله كيف يمكن أن يذهب بتلك السيارة (الغالية) إلى أبو ظبي، فأصابه بالحسد، على حد تعبيره، داعيا الله أن يعوضه.

وأثارت الواقعة جدلا على “تويتر” حيث اعتبر مغردون تصرف الرجل من الجهل وعدم تقدير النعمة.

بينما رأى آخرون أن قصة الحسد التي رواها مالك السيارة ليست مقنعة وليست سببا لإحراقها، وأعطوا مثالا عن الأجانب، حيث لديهم سيارات باهظة جدا ولم يقم أحد بذكر قصة الحسد وقام بإتلاف سيارته.

واعتبر البعض أن الحسد والعيش موجود وكثير من الناس يؤمنون به لدرجة الجنون.

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