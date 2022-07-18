علبة سجائر مصرية على المريخ .. عالم من ناسا يرد

ما بين سجائر كليوباترا المصرية الشهيرة والمكرونة الإسباجيتي، انتشرت في الفترة الأخيرة شائعة وجودهما على الكوكب الأحمر.

وكشف المهندس لؤي البسيوني المهندس بـوكالة ناسا الأمريكية، حقيقة ما تردد عن العثور على علبة سجائر مصرية “كليوباترا” يعود تصميمها لثمانينيات القرن الماضي، على سطح المريخ.

وعلق “البسيوني” ضاحكاً، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”: “مبعرفش يمكن مصر باعتين حالاً سجائر على المريخ واحنا مش داريين”.

وتابع: “أنا أتذكرها كليوباترا وجدها كان بيدخن بس مش عارف منين قالوا إنهم لقوا علبة سجائر مصرية على سطح المريخ”.

وكشفت صورة التقطتها مركبة برسيفرنس التابعة لـ وكالة ناسا، عن جسم غريب على سطح المريخ يشبه مكرونة إسباجيتي، يبدو وكأنه خيوط متشابكة أو مادة ممزقة تتشبث ببعضها.

والصورة التقطتها إحدى كاميرات تجنب المخاطر الأمامية للمركبة الجوالة، التي تراقب المناظر الطبيعية لحمايتها أثناء القيادة، أو استخدام ذراعها الآلية.

ووفقًا للخبراء، فإن التفسير الأكثر ترجيحًا للجسم المتشابك هو الحطام من مهمة الهبوط.

وقد رصدت مركبة برسيفرنس (Perseverance) المكلفة بالتحقيق في الكوكب الأحمر بحثًا عن علامات الحياة القديمة، بقايا معدات الهبوط الخاصة بها من قريب ومن بعيد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور بشكل كبير؛ موضحين أن ما ظهر عبارة عن معكرونة، إلا أنه تم نفي الأمر.