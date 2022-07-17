يوليو 17, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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(شاهد) بعد شهر من الانفصال .. فيديو لبيكيه متأثرا بأغنية لشاكيرا

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فى :منوعات
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(شاهد) بعد شهر من الانفصال .. فيديو لبيكيه متأثرا بأغنية لشاكيرا

ظهر نجم برشلونة جيرارد بيكيه في فيديو مثير للجدل، مرتبط بشكل قوي بقصة انفصاله عن صديقته المغنية شاكيرا.

وظهر بيكيه “حزينا” في فيديو جديد صوره أحد المشجعين، أثار الجدل عندما اتضح أن نجم برشلونة كان يستمع لأغنية لشاكيرا داخل سيارته.

 

وقبل شهر تحديدا، أعلن بيكيه انفصاله عن المغنية الكولومبية، بعد علاقة طويلة دامت 11 عاما، بينما ظهرت أنباء عن خيانته لها وارتباطه بعلاقة مع فتاة تصغره سنا.

وظهر بيكيه في الفيديو الذي صوره داخل سيارته، وهو متأثر أثناء استماعه لأغنية بعنوان “المحتوم” لشاكيرا، وفقا لموقع “سبورتس بايبل”.

ورغم أن نبأ انفصال بيكيه عن شاكيرا بعد علاقة استمرت نحو 11 عاما وأثمرت عن طفلين شكّل صدمة لكثيرين، فإن الاثنين كانا قد افترقا بالفعل قبل بضعة أشهر من إعلان الانفصال، حسبما نقلت الصحافة الإسبانية عن مقربين منهما.

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