(شاهد) بعد شهر من الانفصال .. فيديو لبيكيه متأثرا بأغنية لشاكيرا

ظهر نجم برشلونة جيرارد بيكيه في فيديو مثير للجدل، مرتبط بشكل قوي بقصة انفصاله عن صديقته المغنية شاكيرا.

وظهر بيكيه “حزينا” في فيديو جديد صوره أحد المشجعين، أثار الجدل عندما اتضح أن نجم برشلونة كان يستمع لأغنية لشاكيرا داخل سيارته.

Gerard Pique has been caught listening to Shakira in his car. The superstar couple broke up last month after 12 years together.pic.twitter.com/Lp02edTaJ3

