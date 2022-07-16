اكتشاف مومياء عمرها 700 عام بجلد ناضج وخاتم سليم في الصين

عثر مجموعة من عمال الطرق على جثة مفككة تعود لامرأة رفيعة المستوى من أسرة مينج الصينية، وتم اكتشاف جثة السيدة بمحض الصدفة وهي تبدو بجلد كامل لم يتحلل! وقد تم الحفاظ عليها كما هي على مدى 700 عام، وهو ما أدهش علماء الآثار.

ونشرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، ان فريقا من العلماء بتوسيع شارع في مقاطعة جيانجسو وأنهوا عملية حفر مقبرتين خشبيتين يُعتقد أنهما يعودان إلى السلطة الحاكمة في الصين بين عامي 1368 و 1644.

وعلى عمق ستة أقدام ونصف فقط تحت سطح الطريق كانت المرأة التي بقي حذائها وخاتمها في لباقة ولم تظهر عليهما أي علامات تدهور.

وتم استدعاء علماء الآثار الصينيون على الفور من متحف تايتشو القريب لتفقد الجثة، واذهلتهم حالة كل شيء تقريبًا من جلد المرأة وشعرها وصولاً إلى رموشها، وادعى الخبراء أن المرأة الضئيلة وُجدت غارقة في «سائل بني» لم يتم التعرف عليه حتى الآن.

واوضح للتقرير، فإن “الخبراء التابعين لمتحف تايتشو لا زالوا يبحثون في الجثة التي وُجد خاتمًا في يديها ما زال مثبتًا بإصبعها رغم وفاتها منذ فترة طويلة، حول كيفية حدوث مثل هذا الأمر”.

واكتشف الباحثون، إن “ما كانت ترتديه عند وفاتها هو خاتم زواج يعود لسلالة مينج، كما بينت العديد من الخزفيات والكتابات القديمة وغيرها من الآثار داخل نعشها”.

فيما أزاحوا الستار عن أن المرأة دُفن معها عظام غريبة لا تنتمي إلى جثتها، و هذا الاكتشاف يعد الأول لمومياء في المنطقة منذ ثلاث سنوات والسادس منذ عام 1979، وأثارت النتائج السابقة اهتمامًا بمعرفة كيفية بقاء الجثث محفوظة جيدًا من عهد أسرة مينج وما هي الطقوس التي شاركت في عملية التحنيط.