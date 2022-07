فيديو لدب يتفاجأ بصورته في المرآة.. ماذا فعل؟

كثيرة هي الفيديوهات التي تظهر الكلاب والقطط وهي تتفاجأ بصورها عندما تنظر إلى المرآة، ولكن كيف سيبدو الأمر لو أن دبا عملاقا فعل ذلك؟

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ردة فعل دب عملاق شاهد نفسه في المرآة بالصدفة.

Bear Sees Its Reflection In Mirror, What Happened Next Leaves Internet In Splitshttps://t.co/3aIWedd0Re pic.twitter.com/IKJPOmMpa1

— Archaeological News, Paranormal, Space and UFO (@nevadaknight67) July 12, 2022