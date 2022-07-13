أكثر 10 دول مساواةً بين الرجل والمرأة في العالم!

132 عامًا لتحقيق التكافؤ العالمي الكامل بين الرجال والنساء. هذا ما يبيّنه تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن الفجوة بين الجنسين لعام 2022.

هذا التقرير، جاء بعد دراسة إلى 4 معايير أساسية شملت 156 بلدًا: المشاركة والفرص الاقتصادية، التحصيل العلمي، والصحة والتمكين السياسي.

والمؤسف في نتائجه هو التراجع الملحوظ في بعد تفشي جائحة كورونا إذ قبل عام 2022 توقّع المنتدى الاقتصادي أن تتحقّق المساواة الكاملة بين الجنسين بعد 100 عام فقط. ويعود ذلك إلى تأثر النساء بشكل مباشر بتراجع فرص العمل خلال فترة تفشي الجائحة والإغلاق العام بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية وتزعزع الأمن والاستقرار في العالم.

لكنّ هذا الواقع المرير لنساء العالم، لا ينفي اقترابهنّ من تحقيق المساواة الكاملة مع الرجل في بلدان عديدة سنعرض تاليًا الـ10 الأوائل منها.

1- أيسلندا

جاءت أيسلندا في المرتبة الأولى حيث حققت النساء المساواة مع الرجال بنسبة 90.8 بالمئة

2- فنلندا

جاءت أيسلندا في المرتبة الثانية حيث حققت النساء المساواة مع الرجال بنسبة 86 بالمئة

3- النرويج

حققت النساء في النرويج المساواة مع الرجال بنسبة 84.5 بالمئة

4- نيوزيلاندا

حققت النساء في نيوزيلاندا المساواة مع الرجال بنسبة 84.1 بالمئة

5- السويد

حققت النساء في السويد المساواة مع الرجال بنسبة 82.2 بالمئة

6- رواندا

حققت النساء في رواندا المساواة مع الرجال بنسبة 81.1 بالمئة

7- نيكاراغوا

حققت النساء في نيكاراغوا المساواة مع الرجال بنسبة 81 بالمئة

8- ناميبيا

حققت النساء في ناميبيا المساواة مع الرجال بنسبة 80.7 بالمئة

9- أيرلندا

حققت النساء في أيرلندا المساواة مع الرجال بنسبة 80.4 بالمئة

10- ألمانيا

جاءت ألمانيا في المرتبة الأخيرة حيث حققت النساء المساواة مع الرجال بنسبة 80.1 بالمئة