صور: بعد قصة حب دامت عامين .. سبعيني وسبعينية في القفص الذهبي بدار المسنين في الموصل

شهد دار المسنين في الموصل (مركز نينوى) اليوم السبت، زواج السبعينية (سناء محمد علي) من السبعيني (اكرم طه رسول) في قصة حب غريبة من نوعها جمعتهما معآ داخل الدار .

وقالت المسؤولة عن خدمة المسنين في دار الرعاية الاجتماعية اخلاص وليد محمد لمراسلة (باسنيوز ) إن” السيد (اكرم طه رسول) وهو من الموصل وعمره 74عامآ والسيدة (سناء محمد علي) 70عامآ من المقيمين في دار رعاية المسنين وبعد قصة حب استمرت لنحو عامين تكلل اليوم اول أيام عيد الأضحى المبارك بالزواج”.

وأضافت ” تم عقد قران السبعنيين داخل دار رعاية المسنين بحضور ادارة الدار والمقيمين من النزلاء”.