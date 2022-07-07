نار تشتعل من قلب الماء.. فيديو مرعب من سواحل نيجيريا

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال الأيام الماضية، لنار تشتعل على سطح مياه البحر قيل إنها ظاهرة غامضة.

فقد انتشر المقطع بلغات عدة وحصد مشاركات كثيرة على مواقع التواصل، وجاء في التعليقات المرافقة أن النار اشتعلت في البحر دون سبب، فيما ذهبت منشورات أخرى للحديث عن بركان تحت الماء.

حقيقة الفيديو

إلا أن الحقيقة بعيدة جداً عن تلك الافتراضات، إذ إن النار المشتعلة ناتجة عن حريق وقود قد يكون لأنبوب نفط تحت الماء أو تسرباً نفطياً.

فقد أظهر التفتيش على محرّكات البحث عن صور ثابتة من الفيديو أنه منشور على مواقع إخبارية عدة في نيجيريا، ومنشور أيضاً على موقع يوتيوب على قناة تابعة لصحيفة “بونش”، وهي واحدة من أكثر الصحف النيجيرية انتشاراً.

وبحسب هذه المواقع الناشرة، صُوّر الفيديو على شاطئ إيلاش في ولاية لاغوس في جنوب غرب نيجيريا، بحسب وكالة “فرانس برس”.

فيما أشارت بعض التعليقات في هذه المواقع إلى أن الفيديو يصوّر اشتعال أنبوب للنفط تحت الماء.

ماذا قال الخبراء؟

وفي هذا السياق، استبعد ثلاثة خبراء في علوم البراكين ومع متخصصة في فيزياء الأرض (جيوفيزياء)، فرضيّة ثوران بركاني تحت الأرض أو ما تردّد من فرضيات غريبة.

ورجّحوا جميعاً أن يكون هذا الحريق ناجماً عن اشتعال وقود وليس ظاهرة طبيعيّة.

كذلك لفتوا إلى أن انفجار البراكين في الماء يترافق مع انبعاث حمم وبخار كثيف، وينبغي إذاً أن يكون لون الدخان المنبعث أبيض.

أما اللون المرئيّ في الفيديو فهو أسود يدل على احتراق وقود، بحسب بونوا سميتس عالم البراكين في المتحف الملكي لإفريقيا الوسطى في ترفورين في بلجيكا.