تنكر في زي امرأة.. حبس شاب حاول اجتياز الامتحانات بدلا من طالبة في المغرب

قضت محكمة مغربية بالسجن النافذ والغرامة بحق شاب تنكر في زي نسائي لاجتياز الامتحانات بدلا من طالبة جامعية.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية ضواحي الدار البيضاء، حكمها الأولي بحق طالب تنكر في زي نسائي يوم الامتحان، ليجتازه مكان إحدى الطالبات.

وقضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر، وغرامة مالية تناهز الـ500 دولار أمريكي، بحق الطالب المُتنكر بالزي النسائي، وأيضاً الطالبة التي دخل الامتحان مكانها.

وفي يونيو / حزيران المنصرم، اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة المحمدية، الشاب وهو متنكر في زي امرأة خلال اجتيازه الامتحانات الجامعية، بكلية الحقوق في مادة الاقتصاد والتدبير.

ويتعلق الأمر بطالب يدرس في الكلية بسلك الماجيستير، تخصص شعبة الاقتصاد والتدبير وهو من الطلبة المتميزين دراسيا، وفق المعطيات المتوفرة.

الطالب المعني، تنكر ودخل قاعة الاختبارات لاجتياز امتحان سلك الإجازة مكان طالبة أخرى، قبل أن يتم ضبطه من طرف اللجنة المسؤولة عن الحراسة النظرية وتقديمه إلى المشرفين على الامتحان.