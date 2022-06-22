أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب

يعاني الكثيرون من تسلل الشيب إلى الشعر في سن مبكرة، قد تبدأ في بعض الأحيان من العشرينيات، دون التفريق ما بين الرجل أو المرأة، مما قد يتسبب بإحراج كبير، وربما يظهر الشخص بعمر أكبر من عمره الحقيقي.



فتحول الشعر للون الرمادي من أكثر العلامات المزعجة التي تؤرق الكثيرين، وتكون من بين مقدمات مرحلة الشيخوخة.

فعلى ذمة تقرير نشره موقع “تايمز نيوز إكسبريس” Times News Express، فإن الشعر الرمادي يمكن أن يكون ناتج عن نقص بعض أنواع الفيتامينات. فعلى الرغم أن الشعر الرمادي يعد جزءا طبيعيا من عملية الشيخوخة، إلا أنه يمكن تحفيزه قبل الأوان، خلال مرحلة الشباب بسبب نقص الفيتامينات.

ويعد نقص فيتامين B12 أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لشيب الشعر قبل الأوان، لأنه من بين الفيتامينات الضرورية للحفاظ على صحة الدم والخلايا العصبية في الجسم، ويمكن أن يحمي شعرك من الشيب.

وأظهر الخبراء أن نقص المغذيات يمكن أن يكون له تأثير كبير على شعرك، لذا لابد أن يحرص الأشخاص على الحصول على الجرعات اللازمة لفيتامين B12، حتى يتم تفادي هذه الحالة، حيث يساهم هذا الفيتامين في مساعدة الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، كما يستخدمه الجسم لإطلاق الطاقة من الطعام.

وأوصى الخبراء بضرورة تناول الأطعمة التي تمنحك الجرعات التي يحتاجها جسمك من هذا الفيتامين الهام، والتي تشمل تناول اللحوم والأسماك و منتجات الألبان.

فيجب أن تكون قادرًا على الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 من نظامك الغذائي، فقد لا يوجد هذا الفيتامين بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الفاكهة والخضراوات والحبوب، لذلك قد يكون النباتيون أكثر عرضة للإصابة بنقص هذا الفيتامين.

كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 إلى فقر الدم، ومن المعروف أن البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا، يحتاجون إلى حوالي 1.5 ميكروغرام يوميًا منه.