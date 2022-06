فيديو.. تجربة مرعبة في الهواء وإنقاذ بأغرب طريقة ممكنة

عاش سياح تجربة مرعبة على متن “تلفريك” معلق فوق منطقة جبلية شمالي الهند، بعد تعطله بسبب مشكلة فنية.

وحوصرت مجموعة من السياح في التلفريك على ارتفاع أكثر من 300 متر، بينما كانت تستمع بالمناظر الساحرة فوق باروانو تيمبر تريل في سلاسل جبال شيفاليك الهندية.

