فيديو.. تجربة مرعبة في الهواء وإنقاذ بأغرب طريقة ممكنة

عاش سياح تجربة مرعبة على متن “تلفريك” معلق فوق منطقة جبلية شمالي الهند، بعد تعطله بسبب مشكلة فنية.

وحوصرت مجموعة من السياح في التلفريك على ارتفاع أكثر من 300 متر، بينما كانت تستمع بالمناظر الساحرة فوق باروانو تيمبر تريل في سلاسل جبال شيفاليك الهندية.

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Tourists are stuck in cable car hundreds of feet above Indian mountain range… and have to LOWER THEMSELVES down a rope to safety

======https://t.co/cSOOz5cG62 pic.twitter.com/taPFPvmWRh — Επικαιρότητα – V – News (@triantafyllidi2) June 20, 2022

وتعطل “التلفريك” الذي كان يقل السياح بسبب مشكلة فنية، الأمر الذي اضطرهم للبقاء معلقين في الهواء لأكثر من ساعة قبل وصول فرقة طوارئ لإنقاذهم.

وتفاجأ السياح بلجوء فريق الطوارئ إلى حبل كان عليهم التدلي عليه والنزول إلى قاع الوادي، حسبما ذكرت صحيفة “صن” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن أحد السياح قوله إن “النزول بالحبل كان أمرا صعبا بسبب تقدمه في السن”، بينما هاجم آخر السلطات الهندية باعتبارها المسؤولة عن إنقاذهم.

وتعليقا على الحادث، قال أونكار تشاند شارما السكرتير الرئيسي للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لحكومة ولاية هيماشال براديش: “تقطعت السبل بـ18 شخصا كانوا في عربتين بتلفريك. تم إنقاذ الجميع”.