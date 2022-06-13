يونيو 14, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات

فيديو لمواجهة الذئب والقطة “الشجاعة”.. حصد ملايين المشاهدات

التاريخ:
فى :منوعات
اترك تعليق
0 مشاهدات

فيديو لمواجهة الذئب والقطة “الشجاعة”.. حصد ملايين المشاهدات

سجلت كاميرا مراقبة في أحد المنازل الشاطئية، معركة ضارية، بين قطة منزلية وذئب، حاول أن يخطفها ويضمن “وجبة العشاء”.

وفي مدينة سورفسايد بيتش الشاطئية بولاية تكساس الأميركية، والمطلة على خليج المكسيك، سجلت كاميرا مراقبة لمنزل على الشاطئ تلك المواجهة الشرسة، التي انتشرت لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو، هاجم ذئب “كويوتي” قطة على شرفة منزل، ولكن القطة دافعت عن نفسها باستبسال، وحاولت القفز على وجه الذئب لإضعافه، حتى لو للحظات.

https://video.fosm8-1.fna.fbcdn.net/v/t39.25447-2/285829002_755057998847970_5832528908175743240_n.mp4?_nc_cat=1&vs=1daeb6f1726b97fb&_nc_vs=HBksFQAYJEdJcG5DUkhpWDg2anVLNENBQWdaQTlJalR2RlFibWRqQUFBRhUAAsgBABUAGCRHQWFJR1JFVHpRR0gwNFFBQUR6TURDZm1zeU1kYnJGcUFBQUYVAgLIAQBLBogScHJvZ3Jlc3NpdmVfcmVjaXBlATENc3Vic2FtcGxlX2ZwcwAQdm1hZl9lbmFibGVfbnN1YgAgbWVhc3VyZV9vcmlnaW5hbF9yZXNvbHV0aW9uX3NzaW0AKGNvbXB1dGVfc3NpbV9vbmx5X2F0X29yaWdpbmFsX3Jlc29sdXRpb24AEWRpc2FibGVfcG9zdF9wdnFzABUAJQAcAAAmhOryiczRngQVAigCQzMYC3Z0c19wcmV2aWV3HBdATOU%2FfO2RaBggZGFzaF92NF81c2VjZ29wX2hxMV9mcmFnXzJfdmlkZW8SABgYdmlkZW9zLnZ0cy5jYWxsYmFjay5wcm9kOBJWSURFT19WSUVXX1JFUVVFU1QbCogVb2VtX3RhcmdldF9lbmNvZGVfdGFnBm9lcF9zZBNvZW1fcmVxdWVzdF90aW1lX21zATAMb2VtX2NmZ19ydWxlCnNkX3VubXV0ZWQTb2VtX3JvaV9yZWFjaF9jb3VudAcyNTA5Njg4EW9lbV9pc19leHBlcmltZW50AAxvZW1fdmlkZW9faWQPNDQyOTU2MjE3NjU0NTMzEm9lbV92aWRlb19hc3NldF9pZA85ODMzNzIxMDIzNDQ3OTYVb2VtX3ZpZGVvX3Jlc291cmNlX2lkEDExOTMyNzIzODQ4MzgyNzQcb2VtX3NvdXJjZV92aWRlb19lbmNvZGluZ19pZA81OTYyNzgyMjQ5NzAwNzgOdnRzX3JlcXVlc3RfaWQAJQIcACW%2BARsHiAFzBDU0MTICY2QKMjAyMi0wNi0xMANyY2IHMjUwOTYwMANhcHAm2LPYqtmI2K%2FZitmIINmF2YbYtNim2Yog2KfZhNmF2K3YqtmI2YkCY3QZQ09OVEFJTkVEX1BPU1RfQVRUQUNITUVOVBNvcmlnaW5hbF9kdXJhdGlvbl9zCTU3LjgxMzMzMwJ0cxRwcm9ncmVzc2l2ZV9vcmRlcmluZwA%3D&ccb=1-7&_nc_sid=edb743&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9zZCJ9&_nc_ohc=2EF1N1b-3_4AX-U4uhx&_nc_ht=video.fosm8-1.fna&edm=AN6CN6oEAAAA&oh=00_AT_Z8hj9kHpJiJkbCEQf5lEBk6KgrtkmgFtSW-zT6gEuKg&oe=62AC8BF4&_nc_rid=902962267312637

 

بعدها هربت القطة السريعة تحت كرسي شاطئي، ليزحف الذئب تحت الكرس، محاولا الإمساك بها، قبل أن تخرج من الجهة الثانية وتقفز إلى سور الشرفة.

لكن الذئب المتوحش أحكم فكيه سريعا في ظهرها، لتقاوم القطة مرة أخرى، وتقوم بخربشة الذئب، قبل أن تقفز برشاقة لأعلى الشرفة، وتبقى عالقة في القمة، بينما ابتعد الذئب يائسا.

الفيديو حصد مئات الملايين من المشاهدات على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات سعيدة جدا بنجاة القطة الشجاعة من فك الذئب المفترس.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi