السجن لرجل أعمال مصري دين بهتك عرض فتيات في دار أيتام

قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم الاثنين 23 مايو/أيار 2022) على رجل الأعمال المصري محمد الأمين “بالحبس المشدد 3 سنوات بتهمة الاتجار في البشر وهتك عرض ثلاث فتيات”.

ولا يزال أمامه فرصة للطعن في الحكم.

وحسب موقع “بوابة الأهرام” المصري اليوم الاثنين كان الأمين قد دافع عن نفسه أثناء جلسة للمحكمة 23 مارس/ آذار نافيا التهم الموجهة إليه. ونقل الموقع عنه قوله في المحكمة: “لم يحدث يا فندم أي حاجة من الاتهامات دي، وعاملت الأطفال بما يرضي الله زي أحفادي تماما”.

وكانت النيابة العامة أحالت في شباط/فبراير رجل الأعمال المصري إلى محكمة الجنايات بعد أن أثبتت التحقيقات قيام “المتهم بهتك عرض سبع فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما بالقوة والتهديد وذلك بشهادة 13 شاهدا وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي”.

كما أكدت التحقيقات، بحسب النيابة العامة “إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام (بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة)، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد بالطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه”.

وبحسب نص قانون العقوبات المصري في المادة رقم 268، يعاقب المتهم بجريمة هتك العرض بالقوة بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد (25 عاما) إذا كان عمـر الضحية أقل من 18 عاما و كان مرتكب الجريمة ممن لهم سلطة عليها.

وعُرف الأمين باستثماراته في قطاعي العقارات والإعلام. وقد أسس مجموعة “المستقبل” القابضة للإعلام والاتصالات التي امتلكت مجموعة قنوات “سي بي سي” الفضائية المصرية قبل أن تستحوذ عليها شركة أخرى في 2018.

وكانت النيابة العامة قررت حبس الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات في الثامن كانون الثاني/يناير موضحة أنها أمرت بالقبض عليه بعدما تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة.