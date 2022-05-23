سر السيلفي.. مايك تايسون يكشف خفايا فيديو الضرب الشهير

لأول مرة بعد شهر على انتشار مقطع الفيديو الذي أثار استهجاناً واستغراباً واسعاً، يتحدّث أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون عن حادثة لكمه راكباً على متن رحلة من سان فرانسيسكو الشهر الماضي.

فبعدما تورط بطل العالم بالوزن الثقيل بمشاجرة مع راكب كان على متن طائرة متوجهة من مطار مدينة سان فرانسيسكو إلى آخر في ولاية فلوريدا الأميركية، وظهر في فيديو ثملا وهو يمازحه بطريقة أزعجته، ما اضطر تايسون إلى القيام من مقعده وتسديد لكمات سريعة، وخفيفة بعض الشيء على وجه الشاب، لإيقافه عند حده، إلا أنها تركت آثاراً واضحة على وجهه.

“كنت لطيفاً وتصوّرت معه!”

فيما نقل شهود عيان على الحادثة حينها أن اللاعب البالغ من العمر 56 عاماً، كان ودوداً ولطيفاً في البداية مع الشاب والركاب الآخرين، إلى درجة أنه التقط معه صورة “سيلفي”.

وهذا ما أكّده تايسون أيضاً في مقابلة صحافية أمس الأحد، حيث أوضح أن الضحية التقط معه صوراً قبل الشجار.

وأوضح أنه كان لطيفا مع الجميع منذ بداية الرحلة، إلا أن ذلك الشاب استمر بإزعاجه والتحدّث في إذنه إلى أن تطايرت اللكمات، وفق تعبيره.

إلى ذلك، أشار اللاعب الضخم إلى أن زوجته لطالما نصحته سابقاً بعدم ركوب الطائرات العامة، ملمحاً إلى أنها ربما كانت على حق.

المحكمة رفضت إدانته

يذكر أن المدعي العام لمقاطعة سان ماتيو ستيفن واغستافيه، كان رفض توجيه اتهامات ضد تايسون هذا الشهر. وقال إن مكتبه راجع مقاطع الفيديو الخاصة بالحادث وتقارير الشرطة، وعلى ضوئها قرر عدم توجيه اتهامات.

فيما كشف فريق تايسون القانوني في بيان، بحسب ما نقلت شبكة Fox News، أنه بعد تحقيق شامل، لن يتم توجيه أي تهم ضد الملاكم عن الحادث الذي وقع في مطار سان فرانسيسكو الدولي في 20 أبريل 2022.