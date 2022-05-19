زوجان يفوزان بأكبر جائزة “يانصيب” في بريطانيا

كشفت “يورو ميليونز”، يوم الخميس، هوية الزوجين الفائزين بأكبر جائزة مالية على الإطلاق بتاريخ اليانصيب، والتي تبلغ قيمتها 184 مليون إسترليني، أي ما يعادل 228 مليون دولار تقريبا.

وجاء الكشف عن اسمي الزوجين بعد موافقتهما على ذلك، وعقب مرور أسبوع، تردد خلاله جو وجيس ثويت بشأن تعريف الجمهور بهويتهما.

وقرر الزوجان الفائزان بالسحب في العاشر من مايو، الكشف عن المشاريع المستقبلية التي سيتم تخصيص المال الذي ربحاه فيها، وذلك في مؤتمر صحفي عقداه الخميس.

وقالت جيس البالغة من العمر 44 عاما والتي تدير صالونا لتصفيف الشعر: “لا أريد أن أكذب على العائلة والأصدقاء. أريد أن أستمتع بالمال الذي ربحناه معهم”.

وأضافت: “كنت ساذجة عندما ظننت أن الأفضل إخبار مجموعة صغيرة فقط. فكرت لاحقا أن الاحتفاظ بمثل هذا السر سيمثل عبئا علينا، وسيأتي يوم يعرف فيه الجميع بأمر الجائزة التي ربحناها”.

وتابعت: “الفوز يمنحنا القدرة على الحلم الذي لم نكن قادرين على القيام به سابقا. لدينا الآن فرصة لتحقيق الكثير من أمنياتنا، وخوض المغامرات مع العائلة والأصدقاء”.

ومن جانبه قال جو: “حرص والدي على المشاركة في اليانصيب الوطني طيلة حياته، وكان يحلم دائما بالفوز. تحدثت معه كثيرا عن الأشياء التي سيفعلها إن فاز بمبلغ كبير. كنت نفسيا مستعدا لمثل هذا الفوز من سنوات”، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وبيّن جو الذي يعمل في مجال المبيعات أنه كان يمضي معظم نهاره في العمل، لذا فإن الجائزة ستمكّنه من قضاء وقت أطول مع العائلة وتنظيم رحلات خارج البلاد.