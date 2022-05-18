(صورة) في عيد ميلاده الـ82 .. شاهد أحدث ظهور لـ عادل إمام

أثار النجم المصري عادل إمام قلق متابعيه ومحبيه بسبب تغيبه عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، وانتشرت شائعات حول مرضه وتعرضه لوعكة صحية.

وفي آخر ظهور له، نشر أحد العاملين لدى عادل الإمام، ويدعى عادل محمد، صورة تجمعه مع النجم بمناسبة عيد ميلاده الـ82 الموافق الـ17 من شهر ايار/مايو الجاري، حيث جلسا إلى جانب بعضهما البعض على الأريكة بينما يتصافحان ويبتسمان أمام الكاميرا.

وبدا على إمام، الذي ارتدى بدلة رياضية باللون الفيسفوري، ملامح الكبر والتعب، إلَّا أنه يتمتع بروح معنوية عالية.

يُشار أن هذه الصورة التقطت من داخل فيلة عادل الإمام في منطقة المنصورية.