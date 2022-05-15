والدان هنديان يهددان ابنهما بغرامة مالية باهظة لسبب غريب

تلقت محكمة هندية دعوى غريبة حيث اشتكى فيها أبوان على أبنهما ليس بسبب عقوق الوالدين أو التعنيف أو حرمانهما من متطلبات الحياة الأساسية، بل فقط لأنه وزوجته لم يقررا بعد إنجاب طفل.

وفي التفاصيل، يقول الوالدان، سانجيف وسادهانا براساد، إنهما استنفدا مدخراتهما في جمع وتعليم ابنهما الطيار ودفع تكاليف حفل زفاف فخم، والآن يريدون الثأر.

وقالا في الالتماس الذي قدماه إلى محكمة في هاريدوار الأسبوع الماضي “ابني متزوج منذ ست سنوات لكنه وزوجته ما زالا يخططان لإنجاب طفل.. على الأقل إذا كان لدينا حفيد نقضي الوقت معه فسيصبح ألمنا محتملا”.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن التعويض الذي يطالبون به هو 50 مليون روبية (646 ألف دولار) يشمل تكلفة حفل زفاف في فندق خمس نجوم، وسيارة فاخرة بقيمة 80 ألف دولار، ودفع تكاليف شهر العسل للزوجين في الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى والداه دفعا 65 ألف دولار لتدريب ابنهما كطيار في الولايات المتحدة ليعود إلى الهند عاطلا عن العمل.

كما قال الزوجان في التماسهما: “كان علينا أيضا الحصول على قرض لبناء منزلنا، ونحن الآن نمر بالكثير من الصعوبات المالية.. كما أننا منزعجون جدا لأننا نعيش بمفردنا”.

وقال محامي الزوجين، أرفيند كومار، إن الالتماس سيتم النظر فيه أمام المحكمة في شمال الهند في 17 أيار/ مايو الجاري.