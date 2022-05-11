أخوان بريطانيان يصبحان أبوين لأول مرة في أقل من ساعتين على يدّ قابلة واحدة

أصبح أخوان بريطانيّان أبوين لأول مرة في غضون ساعتين اثنتين في اليوم نفسه بمستشفى وورسيسترشير الملكي في إنجلترا.

وفي يوم الاثنين التالي لعيد الفصح، رُزق جورج روبنسون وهايلي بوكينغ طفلا أسمياه أوليفر جيمس، وبعد أقل من ساعتين، رُزق جو وإيلي روبنسون طفلا أسمياه ريجينالد جيوفري.

ووصف الأخوان روبنسون، من منطقة ريديتش جنوبي برمنغهام، التجربة بالـ”ساحرة”.

وجاء الطفلان على يد نفس القابلة التي تُدعى إيمي تيرنر، والتي تصادف أنها كانت في ذلك اليوم تحتفل بعيد ميلادها الثالث والثلاثين.

وبلغ وزن الطفل أوليفر 3.6 كيلوغرامات وقت ولادته في اليوم المتوقع لذلك، بينما بلغ وزن ريجينالد 3.2 كيلوغرامات وقت ولادته والتي جاءت قبل خمسة أيام من اليوم المتوقع.

ويعمل الأخوان معا في شركة لتشذيب الأشجار، ومن المتوقع أن يصيرا عَمّين في وقت لاحق من العام الجاري؛ ذلك أن أخاهما الأكبر توم ينتظر مولوده البكر في سبتمبر/أيلول المقبل.

يقول جو: “كنا هناك حتى يدعم أحدنا الآخر. وكان العاملون في المستشفى مرتبكين بعض الشيء – وظلوا يسألوننا عن هويتنا وعن وجودنا معا في المكان، لأنه غير مسموح للزائرين بدخول المكان”.

ويضيف جو: “عندما أخبرناهم بأننا أخوان وبأن زوجتينا تعانيان المخاض في وقت واحد، كانت تنتابهم الحيرة ولا يجدون جوابا”.

“أفضل أصدقاء”

القابلة إيمي تيرنر استقبلت الطفلين أوليفر وريجينالد في مستشفى وورسيسترشير الملكي بإنجلترا

تقول بوكينغ، التي أصبحت أمًّا للتوّ: “نأمل في أن يصبح الطفلان صديقين مقرّبين، أظن أنهما قد يكونا مُدلّلين”.

وقامت القابلة تيرنر باستقبال الطفل أوليفر، كما قامت بمساعدت القابلة إيما بينتلي في استقبال الطفل ريجينالد.

تقول تيرنر: “شعور رائع أن أشارك في استقبال مولودَين لعائلة واحدة في يوم واحد .. لقد كان حدثا شديد الخصوصية لا يمكن تفويته، وقد قضيت بحضوره عيدَ ميلادي على أحسن وجه”.