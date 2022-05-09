الشيف بوراك التركي يقلق متابعيه بصورة وهذه حالته الصحية (صورة)

أقلق الشيف التركي الشهير بوراك، متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما نشر له صورة بملابس المستشفى استعدادًا لإجراء عملية جراحية على ما يبدو.

وأثار الشيف بوراك التركي، الجدل مؤخرا، عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، وهو على سرير مستشفى، مرتديًا ملابس تبدو وكأنه على استعداد للدخول إلى غرفة العمليات، داخل إحدى المستشفيات.

وسرعان ما تساءل الكثيرون من المتابعين عن مرض الشيف بوراك، وما ألم به، ولم يفصح عنه في المنشور الذي أقلق به متابعيه ومحبيه، حيث أعلن أنه يجري مجموعة من الفحوص للاستعداد لإجراء عملية جراحية، لم يكشف عن تفاصيلها بعد.

وبمجرد نشر الصورة، تصدر الشيف بوراك التركي، الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث “غوغل” وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبعدها حرص الشيف بوراك التركي، على توجيه الشكر لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الذين سارعوا بالتمني بالشفاء العاجل له، لكنه أيضًا لم يفصح عن طبيعة مرضه ولا عن الفحوصات التي يجريها استعدادًا للعملية الجراحية.