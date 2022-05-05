بالفيديو.. سرقة متجر مجوهرات فاخر وسط باريس “في وضح النهار”

سرق لصوص مسلحون بمسدس واحد على الأقل، متجرا للساعات والمجوهرات تابعا لـ”شانيل” وسط باريس، الخميس، ثم لاذوا بالفرار على متن دراجتين ناريتين.

وقالت شرطة باريس إن عملية السطو وقعت في وضح النهار بمنطقة بلاس فاندوم وسط العاصمة، التي شهدت عملية سرقة أخرى لسرقة مقتنيات باهظة الثمن العام الماضي.

Braquage sous AK47 chez Chanel…. Jamais j’aurais cru voir ça de ma vie 😮 pic.twitter.com/BnjgHU0OTt — BMS_BARBO SUGIMOTO (@LeBarbologue) May 5, 2022

وأظهرت لقطات فيديو على موقع “تويتر”، تحققت الشرطة من صحتها، لصا كان يحمل ما بدا أنه سلاح آلي خارج متجر “شانيل” في شارع رو دي لا باي.

وبعد ثوان، خرج 3 لصوص آخرون يرتدون ملابس سوداء ويضعون خوذات، من المتجر، حاملين حقائب، وانطلق الأربعة على متن دراجتين ناريتين.

وقالت “شانيل” إن أحدا لم يصب بأذى وإنها تتعاون مع الشرطة، فيما لم يكشف مسؤولو المتجر عن قيمة البضائع المسروقة.

وأعلنت الشرطة أنها لم تصل بعد إلى معلومات عن هويات اللصوص.