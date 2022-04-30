نجاة 3 سعوديين من الموت عطشاً في الصحراء

نجا 3 سعوديين، من الموت عطشًا في صحراء محلية شاسعة تفوق مساحتها دولتين من دول الجوار.



وكان الأشخاص الثلاثة على متن سيارة في منطقة صحراوية تمتد بين منطقة الرياض في وسط المملكة العربية السعودية والمنطقة الشرقية، عندما علقت المركبة في الرمال.

ولا تعمل الهواتف النقالة في المناطق الصحراوية الشاسعة في المملكة، حيث لا تتواجد أبراج اتصالات لتوفر شبكات لتلك الهواتف، ما يجعل التيه في تلك الصحاري أو تعطل السيارة فيها خطرًا حقيقيًا مع تعذر طلب المساعدة.

وقالت القوات الخاصة السعودية للأمن البيئي، إنها تمكنت من إنقاذ المواطنين الثلاثة، وقدمت لهم المساعدة، دون أن تذكر تفاصيل أكثر عن المدة التي قضوها في المكان قبل وصول المساعدة.

ويقع المكان الذي علقت السيارة فيه، ضمن محمية الملك عبدالعزيز الملكية التي تمتد على مساحة كبيرة تبلغ أكثر من 28 ألف كيلو متر مربع، وهي واحدة من عدة محميات بيئية في المملكة الشاسعة.