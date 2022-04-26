أينشتاين الصغير.. عمره 13 عاماً ويحضر للدكتوراه

يستعد طفل أميركي موهوب عمره 13 عاماً فقط لبدء دراسة الدكتوراه بعد اقتراب تخرجه بدرجة البكالوريوس بالفيزياء الشهر المقبل.

وأوضحت عائلة إليوت نانر، أنه سيحصل قريباً على درجة البكالوريوس بتخصص الفيزياء وتخصص ثانوي في الرياضيات، فيما قُبل في برنامج الدكتوراه في الفيزياء بجامعة مينيسوتا.

كذلك، حافظ الطفل على معدل 3.78 نقطة في جامعة مينيسوتا، ويشارك في البحث الجامعي بينما يقوم أيضاً بتدريس زملائه الجامعيين، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال إليوت عن مسار حياته المهنية إن لديه شغفا مذهلا بالفيزياء، مشيراً إلى أنها أحد الأشياء المفضلة لديه.

في حين كشفت والدته ميشيل تانر، أنه بدأ القراءة والرياضيات في سن الثالثة.

وبعد بضع سنوات من التعليم المنزلي ومنهج المدرسة الثانوية الذي استغرق عامين لإكماله، بدأ في أخذ دروس جامعية عندما كان في التاسعة.

وأضافت أن الناس الذين سمعوا قصة إليوت يقولون إنه لم يعد طفلاً، أو أنه نشأ بسرعة كبيرة.

كما أوضحت أنه يريد أن يصبح فيزيائياً وأستاذاً للفيزياء في الجامعة، مع ذلك، كانت تكاليف التعليم في برنامج الدراسات العليا عقبة أمام الأهل.

وسيتعين على عائلة إليوت دفع ما مجموعه حوالي 40600 دولار لفصلي الخريف والربيع، أو ما يقرب من 20300 دولار لكل فصل دراسي، وفقاً لموقع جامعة OneStop.

إلى ذلك، أطلق الوالدان حملة GoFundMe لجمع المبلغ، وقالت والدته إن الأسرة أمنت تمويل سنته الأولى في برنامج الدراسات العليا.

يشار إلى أن إليوت سيتخرج رسمياً بدرجة بكالوريوس العلوم في الفيزياء وفرع الرياضيات في 12 مايو المقبل.