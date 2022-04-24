شاهد ماذا فعل تايسون براكب كان ثملا وأزعجه في الطائرة

تورط الملاكم السابق وبطل العالم بالوزن الثقيل، مايك تايسون، في مشاجرة مساء أمس الأربعاء، مع راكب كان مثله على متن طائرة متوجهة من مطار مدينة سان فرانسيسكو إلى آخر في ولاية فلوريدا الأميركية، وظهر في فيديو ثملا وهو يمازح بطريقة أزعجته.



واضطر تايسون في إحدى اللحظات إلى القيام من مقعده ليسدد لكمات سريعة ومن نوع خفيف بعض الشيء على وجه الشاب، لإيقافه عند حده، إلا أنها تركت آثاراً واضحة على وجهه، بحسب ما ذكر موقع TMZ المختص بأخبار النجوم والمشاهير، بخبر نقل فيه عن شاهد عيان، أن الملاكم البالغ 56 سنة “كان ودوداً ولطيفاً في البداية مع الشاب والركاب الآخرين، إلى درجة أنه التقط معه صورة “سيلفي” شخصية”.

إلا أن الراكب الذي كان جالساً خلفه تماماً، عاد إلى مواصلة مزاحه والاقتراب من أذنيه ليسمعه ما كان يقول، فطلب منه تايسون التوقف مراراً، لكنه استمر على ما كان فيه من إزعاج، لذلك نال من تايسون ما اضطره إلى طلب عناية طبية، توجه بعدها إلى الشرطة وتقدم ضده بشكوى.