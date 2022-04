بالفيديو.. تصرف “غريب” من بايدن يضعه في موقف محرج

أقدم الرئيس الأميركي على تصرف “غريب”، أثار السخرية على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من قبل المعارضين له.

وبعد خطاب له يوم الخميس، في جامعة ولاية كارولينا الشمالية الزراعية والتقنية، مد بايدن يده للسلام، دون وجود أي أحد جواره، وكأنه يسلم على “شبح”، حسب ما وصف البعض، مما أثار استغراب وسخرية الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo

— Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022