وسط ضحكات المارة..شرطي يوقف سيارة بدون سائق ليحرر لها مخالفة

رأي الشرطي السيارة تسير مطفأة أنوارها الأمامية بالليل فذهب إلى نافذة السائق، لتتعالى ضحكات المارة، ويخبره أحدهم “لا أحد في الداخل! هذا جنون”. إنها حادثة غريبة لسيارة ذاتية القيادة في سان فرانسيكسو، هنا تفاصيلها.

رغم مخالفة الأمر لقوانين المرور؛ إلا أن بعض السائقين يطفئون أحيانا أنوار مصابيح سياراتهم الأمامية عندما يقودونها داخل المدن بالليل. لكن شرطة سان فرانسيسكو واجهت مؤخرا مشكلة غير مسبوقة، عندما أوقف أحد عناصرها سيارة ذاتية القيادة كانت تتنقل خلال الليل مع مصابيح مطفأة ومن دون أي شخص في داخلها.

وانتشر عبر الشبكات الاجتماعية تسجيل مصور عن الحادثة التقطه أحد المارة، ما دفع بشركة “كروز” المالكة للمركبة إلى التعليق عبر تويتر لإيضاح ما حصل.وقالت ناطقة باسم “كروز” أخيرا في تعليق على الفيديو الذي نشره أحد الصحافيين “مركبتنا الذاتية القيادية أعطت أولوية المرور لسيارة شرطة، ثم توقفت في النقطة الآمنة الأقرب بعد الإشارة، كما هو مرتقب”. وأضافت “اتصل شرطي بـكروز من دون تسطير أي محضر ضبط”.

ويظهر التسجيل المصور شرطيا يتقدم إلى نافذة السيارة عند مقعد السائق، وسط ضحك من المارة الذين قال أحدهم “لا أحد في الداخل! هذا جنون”. وتنطلق بعدها السيارة الذاتية القيادة تلقائيا للانتقال إلى الجانب الآخر بعد الإشارة الخضراء.

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS

— Seth Weintraub (@llsethj) April 10, 2022