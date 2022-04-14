فنان مصري: زوجتي السابقة صورتني في مشهد مذل لتبتزني! (فيديو)

قال المطرب الشعبي المصري، سعد الصغير، إنه تعرض للإهانة والذل المتعمد من زوجته السابقة، الراقصة شمس.

وكشف الصغير، خلال استضافته عبر برنامج تلفزيوني، تفاصيل أزمة زواجه السري، مشيرا إلى أن “زوجته السابقة أجبرته على تقبيل قدمها والحصول على أمواله حتى لا تفشي سر زواجه منها لزوجته الأولى، ووثقت ذلك المشهد في مقطع فيديو”.

وأوضح أنها “لم تستطع القيام بذلك، إلا بعد تغييبه عن طريق عمل شيطاني أعماه عن حقيقتها وجعله يلبي لها كافة طلباتها”، مشيرا إلى أنه “أنفق 4 ملايين جنيه مصري على الراقصة شمس التي تزوجها سرا، لكنها بعد ذلك، أرسلت مقطع الفيديو المذل إلى شقيقه ناجي الذي بكى تأثرا من المشهد”.

ولفت إلى أن “أشقاءه وأسرته قاطعوه في تلك الفترة، لكنهم سامحوه مرة ثانية بعدما تأكدوا بأنه مصاب بعمل شيطاني عملته له زوجته شمس، ثم اعتذر لهم بعدما أنهى تلك العلاقة”.

وأوضح الصغير، أن الـ4 ملايين جنيه التي أنفقها على زوجته السابقة شمس، جمعها عن طريق الأقساط، لأنه لم يكن يملك ذلك المبلغ حينها.

يذكر أن سعد الصغير تزوج سرا من الراقصة شمس عام 2016 على زوجته الأولى وأم أولاده، ثم انفصلا، وبعد ذلك تزوج مرة ثالثة من الفنانة برلنتي عامر، التي انفصل عنها يوم 6 فبراير الماضي.