(بالفيديو) انتقادات تطال غادة عادل وأحمد السعدني بسبب “مشهد جريء”

تعرضت الفنانة المصرية، غادة عادل، وزميلها أحمد السعدني لانتقادات حادة، بسبب مشهد جمعهما ضمن أحداث مسلسل “منورة بأهلها” وتداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال ايام شهر رمضان.

وظهر نجل الفنان صلاح السعدني، وهو يضع رأسه على صدر غادة عادل ويقول لها خلال الحوار: “ظلم يا علياء وجودنا في الحياة ظلم”، لترد عليه بجملة جريئة، قائلة: “طيب هي الفلسفة ما تنفعش غير على صدري؟”.

في المقابل، اعتبر نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي أن المشهد لا يخدم السياق الدرامي، منتقدين تغير أسلوب الفنانة المصرية في الفترة الأخيرة خصوصاً بعد انفصالها عن زوجها.

فيما، دافع آخرون عن غادة عادل واعتبروا المشهد غير مبالغ فيه وذو قيمة تمثيلية، مشيرين إلى أن تصنيف المسلسل لمن هو فوق الـ 18.

يذكر أن مسلسل “منورة بأهلها” عرض عبر منصة “شاهد” في شهر اذار/مارس الماضي، تحت تصنيف 18+، ويشارك في بطولته إلى جانب غادة عادل وأحمد السعدني كل من باسم سمرة وليلى علوي وناهد السباعي ومحمد حاتم وعباس أبو الحسن وغيرهم.