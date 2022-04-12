أبريل 13, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

فيديو لحصان في مكان لا يخطر على البال

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فى :منوعات
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فيديو لحصان في مكان لا يخطر على البال

فتحت السلطات الهندية تحقيقا في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحصان في قطار مخصص للركاب.

وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل ونشره موقع “إنديا توداي”، حصانا في قطار مزدحم بالركاب.

وكان الحصان موجودا على القطار المتجه إلى إحدى مناطق ولاية البنغال.

وأشار بعض رواد مواقع التواصل ممن شاهدوا الفيديو، إلى أن الحصان كان مشاركا في سباق أقيم بمنطقة بارويبور بذات اليوم الذي تم فيه نشر المقطع.

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