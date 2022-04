فيديو لحصان في مكان لا يخطر على البال

فتحت السلطات الهندية تحقيقا في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحصان في قطار مخصص للركاب.

وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل ونشره موقع “إنديا توداي”، حصانا في قطار مزدحم بالركاب.

وكان الحصان موجودا على القطار المتجه إلى إحدى مناطق ولاية البنغال.

A picture of a horse travelling in a crowded local train in West Bengal is going viral on social media. The photo was taken on a Sealdah-Diamond Harbour down local train. The authorities have ordered a probe into the matter.#Usergeneratedcontent #WestBengal (@suryavachan) pic.twitter.com/N7lr0MllSA

— IndiaToday (@IndiaToday) April 8, 2022