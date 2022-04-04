أبريل 04, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
منوعات

أستاذ جامعي يعرض مشاهد إباحية أمام الطلاب بحجة “تثقيفهم”!

التاريخ:
فى :منوعات
اترك تعليق
2 مشاهدات

تسبب بغضب في الكويت:

أستاذ جامعي يعرض مشاهد إباحية أمام الطلاب بحجة “تثقيفهم”!

أثارت حادثة عرض أستاذ في إحدى جامعات الكويت مشاهد إباحية أمام الطلاب، إناثا وذكورا، بغرض تثقيفهم، غضبا عارما في البلاد.

وطالب دعاة إسلاميون وبرلمانيون في الكويت بوقف الدكتور الذي يحاضر في كلية الطب، بعدما قالوا إنه “عرض مشاهد إباحية أمام طلاب وطالبات بحجة تثقيفهم، وطلب منهم عدم إخبار ذويهم عن الموضوع”.

ونشر حساب المجلس الكويتي على “تويتر” تغريدة للداعية عبد الرحمن النصار، قال فيها: “دكتود في كلية الطب يعرض مشهدا إباحيا أمام الطلاب والطالبات بحجة تثقيفهم. لن نقبل بوجود هذا الفاسد أخلاقيا ليدرس بنات الكويت”.

وانضم للنصار بعد الضجة التي أحدثتها تغريداته العديد من الأصوات المطالبة بضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر، ومحاسبة هذا الاستاذ.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi