شاب صنع ثروة قيمتها 20 مليار دولار.. الآن يريد التبرّع بها!

يعد صاموئيل بانكمان فرايد هو أحدث أثرياء العالم الشباب في العملات الرقمية بثروة تقدر بـ 20 مليار دولار.

جمع بانكمان ثروته بعد تأسيس منصة FTX لتداول العملات المشفّرة في 2019، حيث استفاد من ثغرة اختلاف أسعار بيتكوين بين بورصات العالم ليحقق الملايين عند الانطلاق.

تبلغ قيمة منصة FTX حوالي 40 مليار دولار، وتنافس كبرى منصات العملات المشفرة مثل باينانس.

ويريد بانكمان التبرّع بملياراته للمحتاجين في دول فقيرة، والاكتفاء بـ100 ألف دولار من ثروته كمدخول سنوي.

تبرّع بانكمان العام الماضي بـ50 مليون دولار وينوي التبرّع هذه السنة بمليار دولار.