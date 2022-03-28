مارس 29, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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19 قتيلا.. مصارعة ديوك تتحول إلى مجزرة بشرية

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فى :منوعات
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19 قتيلا.. مصارعة ديوك تتحول إلى مجزرة بشرية

قتل 19 شخصا، الأحد، في هجوم على موقع سري لمصارعة الديوك، غربي المكسيك، حسبما قالت السلطات.

وهاجم مسلحون الموقع وفتحوا النار على المتجمعين، فقتلوا 19 شخصا، وأصابوا آخرين نقلوا إلى المستشفى.

ووقع إطلاق النار في منطقة لاس تيناجاس بولاية ميتشواكان، التي تتقاتل فيها عصابة “غاليسكو نيو جنيريشن” القوية مع عصابات محلية أصغر، من أجل السيطرة على طرق المخدرات.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن من بين الضحايا 3 نساء، مضيفا أنه يحاول تحديد المسؤول عن إطلاق النار.

وأضاف البيان أن جميع الضحايا أصيبوا بطلقات نارية.

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