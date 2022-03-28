(بالفيديو) صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار انتقاماً لزوجته

صفع الممثل الأمريكي ويل سميث/53 عاما/ مقدم حفل جوائز الأوسكار الممثل كريس روك بعد أن سخر الأخير من مظهر شعر زوجته جادا بنيكت سميث.

وقد حدثت الواقعة عندما سخر روك من مظهر شعر جادا، وأطلق عليها تسريحة “جيه اي جين” في إشارة لفيلم قامت ببطولته الممثلة ديمي مور وكانت حليقة الرأس.

وبعد ذلك نهض سميث من بين الحضور وقام بصفع روك، مما أصاب روك بالدهشة وقال “ويل سميث قام بضربي”.

بعد ذلك عاد سميث إلى مقعده وقال بصوت مرتفع” لا تنطق باسم زوجتي”.

https://youtu.be/myjEoDypUD8

وقد فاز سميث بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم ” كينج ريتشارد” حيث جسد دور والد لاعبتي التنس فينيوس وسيرينا ويليامز.

وحاول سميث الدفاع عن نفسه في خطاب فوزه، وقال “الحب يجعلك تقوم بأشياء مجنونة”.

وأضاف سميث وهو يبكي “أعتذر للأكاديمية وأريد أن أعتذر لزملائي المرشحين. هذه لحظة جميلة” ولكنه لم يقدم اعتذارا لروك.