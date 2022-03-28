مارس 29, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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الصين.. أصحاب السيارات يهرعون لإسعاف شرطية مرور أغمي عليها

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فى :منوعات
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الصين.. أصحاب السيارات يهرعون لإسعاف شرطية مرور أغمي عليها

وثق فيديو نشرته وكالة CGTN الصينية شرطية مرور أغمي عليها أثناء العمل، فيما هرع أصحاب السيارات لإسعافها.

ويظهر بالفيديو، سقوط الشرطية على الأرض فجأة أثناء عملها عند إحدى التقاطعات المرورية، وعلى الفور توقف أصحاب السيارات المارة واحد تلو الآخر ونزلوا من سياراتهم لتقديم المساعدة.

وعمل الجميع معا على رفع شرطية المرور ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 

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