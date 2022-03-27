مارس 27, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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فضيحة أخلاقية ليوتيوبر مصري شهير.. ويواجه غرامة مالية

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فى :منوعات
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فضيحة أخلاقية ليوتيوبر مصري شهير.. ويواجه غرامة مالية

قضت المحكمة الاقتصادية بمصر، الأحد، تغريم “اليوتيوبر” أحمد حسن، بتهمة التعدي على فتاة عبر محادثات إلكترونية، مبلغ 20 ألف جنيه.

وجاء في أوراق القضية قيام المتهم أحمد حسن بالتحرش الجنسي عبر الإنترنت، بفتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، إحالته للمحكمة الاقتصادية، بعد ظهور إحدى الفتيات التي تدعي “س. أ”، خلال مقطع فيديو بثته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه “اليوتيوبر” أحمد حسن بالتحرش الجنسي بها، من خلال طلبه أن تأتي معه إلى منزله.

وخلال الفيديو، تحدثت الفتاة أيضا عن وجود صور المحادثات بينها وبين المتهم أحمد حسن، تدين الشاب المصري بالتحرش.

وفور انتشار القصة، ظهر المتهم في مقطع فيديو مع زوجته زينب، ونفي كافة الاتهامات الموجهة له، قائلا: “ممكن أي حد يزور أي محادثة”، واستعرض عدد من صور لمحادثات مزيفة، مؤكدا أنه بإمكان أي شخص فعل ذلك.

وكانت النيابة المصرية قد اتهمت أحمد حسن وزوجته زينب بتعريض ابنتهما للخطر واستغلالها للربح المادي، في 2020.

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