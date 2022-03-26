ساعة الأرض.. العالم بلا إضاءة لمدة 60 دقيقة في أكبر حدث بيئي كوني

تشارك الكثير من دول العالم، اليوم السبت، في حملة ساعة الأرض”أكبر حدث بيئي كوني”، وذلك في إطار الحرص الدولي الكبير للحفاظ على البيئة وحمايتها لمواجهة التغيرات المناخية التي تشهدها كثير من البلاد حول العالم.

ويدعو الصندوق العالمي للحياة البرية من أجل الطبيعة، العالم، من خلال هذه الحملة البيئية الكبيرة إلى إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية، لمدة 60 دقيقة بدءً من آخر يوم سبت في مارس الساعة 8:30 مساءً وحتى 9:30 مساءً، وذلك وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

كما يسعى “الصندوق العالمي” من خلال إطلاقه لحملة “ساعة الأرض”، إلى توعية دول العالم بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تضر بكوكب الأرض، إلى جانب المساهمة في رفع وعي الأفراد والمؤسسات في دول العالم من أجل التشجيع على استخدام الطاقة المستدامة لحماية البيئة والمناخ من التلوث.

وكان قد بدأ تنظيم حملة “ساعة الأرض”، في أستراليا وتحديدًا في مدينة سيدني عام 2007، ومنذ ذلك التوقيت تحرص العديد من دول العالم على المشاركة في الحدث البيئي الكبير.

الجدير بالذكر أنه قد تم اختيار السبت الأخير من شهر مارس ليكون موعدًا سنويًا لتنظيم “ساعة الأرض”، وذلك لأن الأسبوع الأخير من هذا الشهر عادة ما يكون في فترتي الربيع والخريف في نصفيّ الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي على التوالي، مما يؤدي لحدوث تقارب كبير في أوقات غروب الشمس، الأمر الذي يساهم في ضمان أكبر قدر من التأثير البصري لعملية إطفاء الأنوار في أغلب أنحاء العالم.