فيديو: خزان “غير شرعي” يفجر سيارة بمحطة وقود

بالفيديو.. خزان “غير شرعي” يفجر سيارة بمحطة وقود

رصدت كاميرا مراقبة لحظة انفجار سيارة كانت تتزود بالوقود في محطة وقود بالبرازيل، في حادثة كشفت عن تفاصيل غريبة.

وأظهرت اللقطات رجلين يقفان بجانب السيارة في محطة وقود في مدينة فورتاليزا الساحلية في البرازيل، عندما انفجرت السيارة من دون سابق إنذار.

وكان سائق السيارة في محطة الوقود، يزود سيارته بالغاز الطبيعي، وبجانبه أحد العمال في المحطة.

ولحسن الحظ، لم يصب الرجلان بجروح في الحادث الذي وقع الأربعاء.

وفي وقت لاحق، فتحت السلطات تحقيقا في الحادث ليتبين أن السبب في الانفجار الذي كاد أن يؤدي إلى كارثة يرتبط بصاحب السيارة.

وقالت السلطات، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن السبب يعود لوضع خزان وقود بطريقة غير قانونية في السيارة، وهو ما أدى لحدوث الانفجار.

وطار خزان الوقود غير الشرعي إلى مسافة 60 مترا بعيدا عن المحطة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بسيارة أخرى.

وذكر الاتحاد الوطني البرازيلي لشركات فحص المركبات أن الانفجار كان نتيجة لسلسلة من الأخطاء تورط فيها مالك السيارة ومحطة الوقود.

وأوضح الاتحاد أن مالك السيارة قام بتركيب أسطوانة غير قانونية في سيارته، ولم يقم بفحص السلامة الإلزامي، ولم تطلب محطة الوقود إبراز ختم التفتيش الصادر عن إحدى المؤسسات الفنية المعتمدة.